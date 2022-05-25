Ереван, , 08:24 — REGNUM Протестующие, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 25 мая начали акцию с блокирования резиденции президента республики. Трансляция ведётся в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на странице вице-спикера парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна.

Протесты в Ереване Hetq.am/Narek Aleksanyan

Одна группа активистов заблокировала главный вход, другая — служебный. Они заявили, что ни один человек не должен выйти из здания.

На месте собрались силы полиции и стоят в оцеплении. В этот раз они оснащены щитами и дубинками.

Протестующие обвиняют Пашиняна в сдаче интересов Армении и Нагорного Карабаха. Активисты обвиняют президента Ваагна Хачатряна в том, что он не реагирует на то, что делает правительство.

«Он не президент республики, а представитель «Гражданского договора"», — заявил Сагателян.

Напомним, массовые акции протеста в Ереване с блокированием улиц или госучреждений проходят почти каждый день с 1 мая.

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