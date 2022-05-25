Эдмонтон, Канада, , 08:24 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Эдмонтон Ойлерз» Lisa Gansky

В составе «Эдмонтона» по дублю оформили нападающие Райан Ньюджент-Хопкинс и Эвандер Кейн, ещё одну шайбу забросил форвард Зак Хайман.

У «Калгари» точными бросками отметились форварды Элиас Линдхольм и Микаэль Баклунд и защитник Расмус Андерссон.

Таким образом, «Эдмонтон» ведёт в серии со счётом 3:1. Следующий матч пройдёт 27 мая.

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