Владивосток, , 08:20 — REGNUM Со времён Петра Первого Россия ориентировалась на Запад и взяла от него всё, что могла, теперь пришло время развернуться на Восток, об этом на открытии первого образовательного модуля «Муравьёв-Амурский 2020» во Владивостоке 24 мая заявил заместитель полномочного представителя президента в ДФО Григорий Куранов, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Вы находитесь на острие развития, на острие жизни, в самом ее горниле. Со времен Петра Первого наша страна развивалась на Запад. Мы ориентировались на Запад и брали все, что нужно от Запада. На данный момент, наверное, почти все, что можно было взять от Запада — мы взяли. Пора развернуться на Восток. Брать то, что есть у них, но чего нет у нас», — сказал Куранов.

В проект «Муравьёв-Амурский 2030» отобрали 55 молодых людей из разных регионов России. Они пройдут обучение и будут включены в резерв управленческих кадров для Дальнего Востока. Наставниками для участников стали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, все дальневосточные губернаторы, заместитель полномочного представителя президента в ДФО Григорий Куранов, доктор экономических наук, профессор, PhD, заслуженный экономист РФ, ректор РАНХиГС Владимир Мау и исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России «на поле боя», вероятно, плохо учились в школе и не знают нашу страну, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 мая в социальной сети «ВКонтакте».