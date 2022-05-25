Ереван, 25 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Около 08:00 (07:00 мск) в Ереване началось утреннее протестное шествие оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Трансляцию акции 24 мая ведет агентство News. am.

Photolure Протесты в Ереване

Марш оппозиции начался с площади Франции и его участники движутся в сторону зданий парламента и администрации президента. Кроме того, шествие сопровождается автомобилями, из которых звучит музыка, а также полицейскими с силами спецназа.

При этом накануне протестующие блокировали в ходе массовых акций гражданского неповиновения здание армянского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощь США в демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы предложил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.