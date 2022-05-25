Уфа, , 08:17 — REGNUM Уголовное дело после обнаружения тел трех человек в канализационном коллекторе строящегося дома возбуждено в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Канализационный колодец

Сообщается, что тела троих мужчин были обнаружены вечером 24 мая 2022 года в канализационном коллекторе строящегося дома на ул. Г. Загитова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинение смерти по неосторожности.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на строящемся объекте», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии дерево рухнуло на мужчину.