Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Министерство энергетики США высвобождает из стратегических резервов страны еще 40,1 млн баррелей нефти для их продажи, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о 39 млн баррелей высокосернистой нефти и 1,1 млн баррелей низкосернистого сырья.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанный шаг является частью плана, объявленного в марте американским президентом Джо Байденом и касающегося использования государством 180 млн баррелей нефти в течение полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая телеканал CNN передал о том, что власти США могут высвободить из национальных резервов дизельное топливо для того, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке.

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