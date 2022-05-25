Вашингтон, 25 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Министерство энергетики США высвобождает из стратегических резервов страны еще 40,1 млн баррелей нефти для их продажи, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о 39 млн баррелей высокосернистой нефти и 1,1 млн баррелей низкосернистого сырья.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Указанный шаг является частью плана, объявленного в марте американским президентом Джо Байденом и касающегося использования государством 180 млн баррелей нефти в течение полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая телеканал CNN передал о том, что власти США могут высвободить из национальных резервов дизельное топливо для того, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке.