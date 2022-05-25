Лесосибирск, Красноярский край, , 08:14 — REGNUM Прокуратура города Лесосибирска Красноярского края проводит проверку в связи с гибелью ребёнка в посёлке Стрелка. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в краевой прокуратуре.

Прокуратура Ysia.ru

Предварительно установлено, что десятилетний мальчик имел доступ к месту хранения ключей от сейфа. 24 мая он самовольно открыл сейф и достал из него карабин. Он хотел показать оружие своему десятилетнему другу и непроизвольно выстрелил в него. Ранение в брюшную полость оказалось смертельным.

На место происшествия выехал прокурор Лесосибирска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия»).

«Проведение следственных и процессуальных действий, а также ход и расследование уголовного дела находятся на контроле прокурора края», — говорится в сообщении ведомства.

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