Белгород, , 08:12 — REGNUM В Белгородской области решено продлить высокий уровень террористической опасности. Об этом 25 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён ещё на две недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности был введён в Белгородской области с 11 апреля.11 мая «жёлтый» террористической опасности уровень был продлён до 25 мая.

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Добавим, что такой особый режим также введён в других регионах Центрального федерального округа, граничащих с Украиной, — Брянской, Курской областях, в двух районах Воронежской области.

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