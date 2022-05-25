Белгород, 25 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Белгородской области решено продлить высокий уровень террористической опасности. Об этом 25 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён ещё на две недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности был введён в Белгородской области с 11 апреля.11 мая «жёлтый» террористической опасности уровень был продлён до 25 мая.

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Добавим, что такой особый режим также введён в других регионах Центрального федерального округа, граничащих с Украиной, — Брянской, Курской областях, в двух районах Воронежской области.

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