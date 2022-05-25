Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из миномёта
Донецк, 25 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Ясиноватой из миномёта. Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
John Crosby
Миномётный обстрел
В представительстве зафиксировали два удара по Ясиноватой с украинских позиций в Авдеевке. В 7:00 и 7:10 по городу выпущено по пять мин калибром 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска нанесли ракетный удар по городу Ясиноватая в ДНР.