Донецк, 25 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Ясиноватой из миномёта. Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В представительстве зафиксировали два удара по Ясиноватой с украинских позиций в Авдеевке. В 7:00 и 7:10 по городу выпущено по пять мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска нанесли ракетный удар по городу Ясиноватая в ДНР.