Москва, 25 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Курс рубля 24 мая продолжил укрепление на фоне продаж валюты в налоговый период, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

wilhei Рубли

Участники рынка слабо отреагировали на усилия властей по предотвращению укрепления рубля. Уровень обязательной продажи валютной выручки для экспортеров снизился до 50% с 80%.

Решение было направлено на снижение предложения валюты на рынке, но из-за слабого импорта мы наблюдаем низкий спрос на иностранную валюту.

По итогам дня торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль продолжает удерживать позиции около многолетних максимумов.

Пара доллар/рубль снизилась на 1,84%, до 56,80 руб., евро/рубль — на 2,58%, до 58,55 руб., фунт/рубль — на 9,44%, до 71,10 руб.

Сегодня, 25 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114,69 за баррель, Urals — $86,13. Цены на нефть торгуются вблизи максимальных отметок, а значит предложение валюты со стороны экспортёров сохранится на высоких значениях.

В условиях недостаточного спроса на валюту, ЦБ России продолжит отменять ограничительные меры, чтобы повысить ликвидность на рынке и устранить дисбаланс между спросом и предложением.

Учитывая, что пара доллар/рубль пробила психологический уровень 60 руб. и несколько дней торгуется ниже него, сохраняются риски уйти ниже 55 руб. Минфин РФ не комментирует укрепление рубля и молчит о том, как себя чувствует ведомство при курсе 56,50 рублей.

Президент РФ Владимир Путин тоже поддержал рубль. Он заявил, что переход на расчеты в нацвалютах с партнерами дает эффект, это способствует укреплению рубля, объемы торговли между Москвой и Минском в рублях увеличиваются.

В начале торговой сессии стоит опять ожидать продажи валюты на растущих ценах на нефть. К закрытию дня рубль ослабляется. Т

Также стоит отметить, что министерство финансов США не стало продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций после 25 мая.

У России есть деньги, просто ей не дают своевременно обслуживать свой долг. Кредиторы понимают, что американские власти пытаются вызвать дефолт по политическим соображениям. Посмотрим, как рынок отреагирует во время открытия торговой сессии.

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