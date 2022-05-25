Улан-Удэ, , 08:09 — REGNUM По случаю Международного дня пропавших детей, отмечаемого сегодня, 25 мая, ГУ МВД РФ по Бурятии обнародовало статистику о проведённых поисках. Она свидетельствует о том, что за 2021 год в регионе найдены 402 ребенка, а за 4 месяца текущего года — 98. При поиске сотрудники полиции активно взаимодействуют с волонтерами и добровольческими организациями.

Поиски в лесу Цитата из к/ф «Нелюбовь». реж Андрей Звягинцев. 2017. Россия

«Так, в прошлом году с участием добровольцев найдены 173 ребенка, за 4 месяца текущего года — 67. МВД по Республике Бурятия тесно взаимодействует с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Его руководитель — член Общественного совета при УМВД по г. Улан-Удэ Вероника Викторовна Ерофеева. В настоящее время добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии насчитывает более 500 добровольцев. Только за последние два года отряд пополнили около 300 волонтеров», — пояснили правоохранители. По их словам, работа по увеличению количества добровольцев продолжается.

Так, в 2022 году общественниками разработан социальный проект «Живем, спасая». В 2021 году «ЛизаАлерт» во взаимодействии с сотрудниками полиции регионального МВД, Общественным советом реализован грантовый проект, направленный на обучение детей младшего возраста навыкам безопасного поведения в общественных местах, а также тренеров-специалистов отряда по программе «ШколаЛизаАлерт».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая 2022 года в Тункинском районе Бурятии нашли пропавшего 12-летнего ребёнка без признаков жизни. По предварительным данным, мальчик скончался от переохлаждения в результате действия низких температур.

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