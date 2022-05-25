Тюмень, , 08:07 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор рецидивисту за изнасилование и убийство 20-летней давности. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Кровь на ноже Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил ранее осуждённый за убийство и мошенничество 46-летний обвиняемый, 11 сентября 2002 года он целый день пьянствовал и около полуночи по пути домой у сквера Немцова встретил подвыпившую девушку. Она согласилась пойти к нему домой. Угостив гостью вином, он стал приставать к ней, но девушка отказалась от близости. Обвиняемый ударил её и изнасиловал. Потерпевшая пригрозила заявить на него в милицию, он нанёс ей не менее 10 ударов кухонным ножом.

В 2003 году обвиняемый был осуждён за убийство мужчины на 14 лет. В 2021 году он написал явку с повинной об убийстве и изнасиловании девушки, согласившись сотрудничать со следствием. По совокупности совершённых преступлений суд назначил ему 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.