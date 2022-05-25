Донецк, 25 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Ясиноватая в ДНР, сообщает 25 мая штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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В штабе рассказали, что с позиций в Авдеевке украинские формирования нанесли удар по Ясиноватой.

«Военные преступники продолжают использовать ракеты РСЗО БМ-21 «Град» против мирного населения», — говорится в заявлении.

Накануне украинские войска несколько раз обстреляли Ясиноватую из «Града».