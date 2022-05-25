Ереван, , 08:06 — REGNUM В Ереване утром 24 мая возобновилась акция протеста сторонников оппозиции, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Трансляция ведётся в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на странице вице-спикера парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна.

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Протестующие собрались на площади Франции и выдвинулись по проспекту Баграмяна. Планируется перекрывать движение на улицах и блокировать работку госорганов.

Сагателян объявил, что нужно заблокировать резиденцию президента республики. Проходя мимо парламента страны, активисты скандировали «Позор».

Напомним, накануне протестующие заблокировали входы в здание МИД. Они обвиняют в ведомство в проведении внешней политики, противоречащей интересам жителей Армении и Нагорного Карабаха.

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