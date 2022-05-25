Тбилиси, 25 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Критически настроенные к правительству грузинские СМИ выступили с обращением, адресованным Западу, сообщает 24 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Вместе с «Мтавари архи» все оппозиционно настроенные СМИ и отдельные журналисты обращаются к Западу, политикам, неправительственным и международным организациям, научно-исследовательским центрам и гражданским союзам с общим посланием.

В обращении говорится о тяжелейшем положении грузинских СМИ в условиях, созданных в стране правительством «Грузинской мечты».

Преследование критических СМИ, нападения на журналистов и агрессия властей — вот краткий перечень проблем, упомянутых в послании.