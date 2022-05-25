Пермь, , 08:03 — REGNUM Глава Перми Алексей Дёмкин предложил расширить границы муниципалитета за счёт присоединения в городу части Пермского района. Об этом сообщают СМИ.

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Во время отчёта о работе мэрии перед депутатами гордумы Дёмкин отметил, что в Перми происходит отток населения, при этом в Пермском районе наблюдается противоположная ситуация. Люди выбирают недорогое жилье возле Перми и пользуются всей инфраструктурой столицы региона. Пермь пока сохраняет статус города — миллионника.

Одной из мер увеличения населения города может стать расширение его территории. Этот вопрос обсуждается на уровне краевой власти.