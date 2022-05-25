Уфа, 25 мая, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование законодательства о референдумах, намерены принять в окончательном чтении 26 мая в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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«Изменения обеспечат более полную реализацию прав граждан на участие в референдумах. Так, законопроектом предлагается установить новый порядок участия в республиканском референдуме тех граждан, которые в день голосования будут в отъезде. Избирателю не придется идти за открепительным удостоверением по месту регистрации — он сможет проголосовать там, где будет находиться в день референдума», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Он пояснил, что по такому принципу работает система «Мобильный избиратель», которая была отработана, в том числе и на выборах федерального уровня.

«Еще одно предлагаемое нововведение в законе о референдуме Республики Башкортостан — возможность подачи через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о голосовании по месту нахождения. Цифровые ресурсы позволяют экономить время, вовлекают в процесс принятия решений более широкий круг избирателей и обеспечивают быструю и безошибочную обработку большого массива данных», — пояснил Толкачев.

Кроме этого, документом устанавливается, что референдумы по решению избирательных комиссий могут проходить в течение нескольких дней, но не более трех.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данный законопроект был принят депутатами в первом чтении в апреле 2022 года.