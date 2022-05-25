Запорожье, Украина, , 08:03 — REGNUM Возвращение Запорожской области под контроль киевского режима, как и переговоры с ним, исключены. Об этом 24 мая заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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«Запорожская область — это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов отметил, что Киев, по его мнению, фактически не принимает самостоятельных решений и управление страной передано куратором из-за рубежа.

При этом член главного совета военно-гражданской администрации региона уточнил, что, по его информации, все решения по военным действиям украинской стороны в данный момент принимают наемники из Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что у Запорожской области только одно будущее — она должна войти в состав Российской Федерации.