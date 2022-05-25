Верхний Тагил, Свердловская область, 3 апреля, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели рабочего на заводе города Верхний Тагил (Свердловская область) возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили 3 апреля в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

Инцидент зафиксирован вечером 2 апреля 2017 года. В плавильной печи при загрузке шихты произошел взрыв. При этом взрывной волной оторвало крышку грузового окна.

Из печи частично вырвался расплавленный свинец, в помещении начался пожар. Во время ЧП погиб рабочий, еще три человека получили травмы.

«По данному факту следственным отделом по городу Кировград СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства ЧП. Следователи изучают документацию, регламентирующую техпроцесс плавки свинца. Изучаются документы по охране труда на предприятии на этом производстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров. Разрушений в помещении не отмечается. Погибший — уроженец одной из республик Средней Азии 1993 г.р.