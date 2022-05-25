Вашингтон, 25 мая 2022, 08:02 — REGNUM Американская фармацевтическая компания Moderna проводит доклинические испытания пробных вакцин от обезьяньей оспы, 24 мая сообщило агентство Reuters.
Других сведений о работе организации в этом направлении не приводится. Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили, что американские органы здравоохранения намерены выпустить партию вакцины Jynneos, которая была разработана датской компанией Bavarian Nordic для борьбы с натуральной оспой и оспой обезьян.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила информацию о том, что в мире подтвержден по меньшей мере 131 случай заболевания людей обезьяньей оспой.
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