Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Американская фармацевтическая компания Moderna проводит доклинические испытания пробных вакцин от обезьяньей оспы, 24 мая сообщило агентство Reuters.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Других сведений о работе организации в этом направлении не приводится. Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили, что американские органы здравоохранения намерены выпустить партию вакцины Jynneos, которая была разработана датской компанией Bavarian Nordic для борьбы с натуральной оспой и оспой обезьян.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила информацию о том, что в мире подтвержден по меньшей мере 131 случай заболевания людей обезьяньей оспой.

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