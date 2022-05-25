Чанчжоу, Китай, 25 мая, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В результате сильного взрыва, который обрушил жилое здание в городе Чанчжоу на востоке Китая, погиб один человек, пятеро получили серьёзные ранения. Об этом 25 мая сообщает Центральное телевидение КНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

По предварительной версии, причиной произошедшей вечером 24 мая трагедии стала утечка бытового газа. После взрыва под завалами строения на одной из улиц района Уцзинь оказались шесть человек. Один из пострадавших скончался. Из пятерых госпитализированных пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии.

В настоящее время в районе произошедшего продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва, полностью обрушившего жилое здание в два с половиной этажа. Отмечается, что различные повреждения получили многие примыкающие к дому магазины и лавки.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный взрыв, прогремевший в одном из кварталов города Чанчжоу, привёл к обрушению нескольких построек.