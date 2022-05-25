Веллингтон, 25 мая, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Новой Зеландии впервые зафиксировали случай локального распространения разновидности BA.2.12.1 штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

По его данным, инфицированного выявили в городе Хоук-Бэй после ПЦР-теста, сделанного 10 мая. При этом данная разновидность коронавируса является доминирующей в Соединенных Штатах. Тем не менее в Новой Зеландии пока случаев локального распространения этого варианта не фиксировалось, несмотря на то, что почти 30 случаев заболевания выявили у приезжавших из-за границы на новозеландскую территорию.

Предполагается, что этот подвид штамма «Омикрон» является более заразным. Теперь эксперты считают, что разновидность BA.2.12.1 уже начала стремительно распространяться в Новой Зеландии.