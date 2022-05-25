Саранск, 25 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Мордовии вакцинацию от COVID-19 прошли более 675 тыс. человек. По данным регионального минздрава, ревакцинированы из них свыше 199 тыс. жителей.

Вакцинация

Также в республике продолжается иммунизация от коронавируса подростков. Вакциной «Спутник М» в Мордовии по состоянию на 24 мая были привиты 1320 школьников, в том числе 1163 — двукратно.

ИА REGNUM напоминает, в Мордовии подтвердили 67 970 случаев заражения коронавирусом.

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