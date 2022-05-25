Степанакерт, 25 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Депутаты парламента Нагорного Карабаха выступили против того, что председатель Евросовета Шарль Мишель вместо названия «Нагорный Карабах» стал использовать понятие «этническое армянское население Карабаха». Об этом говорится в общем заявлении парламентских фракций.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Ранее в Брюсселе в присутствии главы Евросовета провели переговоры премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. После встречи все стороны сделали заявление, в том числе и Мишель.

«Заявление Шарля Мишеля, представившего итоги недавней трёхсторонней встречи в Брюсселе, вызывает недоумение с точки зрения подмены сути урегулирования карабахского конфликта и искажения наследия 30-летнего переговорного процесса», — говорится в заявлении карабахских депутатов.

Авторы обращения отмечают, что впервые в Евросоюзе происходит попытка отказаться от географического понятия. Риторика Мишеля стала схожа с позицией Баку. Карабахские депутаты связывают это уступками действующего руководства Армении. Они также призвали президента Арцаха Араика Арутюняна, созвать 25 мая срочное заседание Совбеза по итогам брюссельской встречи.

Стоит отметить, что в апреле Пашинян заявил о призывах «международного сообщества» к Армении снизить планку статуса Карабаха. В оппозиции его обвинили в планах сдать республику Азербайджану. В Ереване около месяца проходят акции протеста, на которых участники требуют отставки Пашиняна.