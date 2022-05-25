Улан-Удэ, , 07:55 — REGNUM По состоянию на 25 мая, в стационарах Бурятии получают лечение 122 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 79. За предыдущие сутки госпитализировано 10 пациентов, тогда как накануне в стационары поместили 12 человек. Таковы данные регионального минздрава.

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Также известно, что в отделениях реанимации находится 28 пациентов (из них старше 65 лет — 15), на ИВЛ — 8 пациентов (из них старше 65 – 7), в том числе на неинвазивной ИВЛ –3.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 159 коек: занято — 122, свободно — 37 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,7%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 205 человек. Выздоровели от COVID-19 — 133 217 (+21) человек. Всего зарегистрировано 136 571(+28) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44%(60 419) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных — 26чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 3027 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 1 чел.).

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