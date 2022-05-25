Москва, 25 мая 2022, 07:54 — REGNUM Осуществление предложенного президентом России поворота в сторону Азии хотя бы на 20-30% приведет к мощнейшему мировому финансовому удару, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
По словам политолога, России придется выиграть первый раунд глобального противостояния с Западом, который осуществляется на Украине с той страной и экономикой, что у нас есть, без каких-либо фантазий. Потому что невозможно сейчас на ходу поломать то, что есть и судорожно построить нечто другое. Это чревато только ухудшением нашего положения. Но одновременно с этим мы должны оформлять новую экономическую реальность, отличную от той, что была, и с опорой на транспортную составляющую, о чем и заявил президент России Владимир Путин.
Более того, он подчеркнул, что президент в своем выступлении сказал нечто большее. В частности, о том, что и финансовая система страны также будет перестроена под это дело. А это означается в переводе на более гуманитарный язык, что Россия фактически проблематизирует доллар как мировую валюту и хочет существовать в национальных валютах вместе с Азией.
По его словам, США рухнут на третье-четвертое место. И это при том, что американский народ чрезмерно перекормлен, а посему неизвестно, что с ним будет в этой ситуации падения. Поэтому, если Россия хотя бы на 20-30% сдвинется в сторону от долларовой систему туда, куда сказал президент, то это будет мощённый мировой экономико-финансовый удар.