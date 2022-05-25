Москва, , 07:54 — REGNUM Осуществление предложенного президентом России поворота в сторону Азии хотя бы на 20-30% приведет к мощнейшему мировому финансовому удару, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политолога, России придется выиграть первый раунд глобального противостояния с Западом, который осуществляется на Украине с той страной и экономикой, что у нас есть, без каких-либо фантазий. Потому что невозможно сейчас на ходу поломать то, что есть и судорожно построить нечто другое. Это чревато только ухудшением нашего положения. Но одновременно с этим мы должны оформлять новую экономическую реальность, отличную от той, что была, и с опорой на транспортную составляющую, о чем и заявил президент России Владимир Путин.

«Возникает новый режим, и основа его — транспортная. Значит, мы строим новые транспортные артерии, и одновременно с этим новые города вокруг них возникнут, и так далее. То есть мы крупно поворачиваемся в сторону Большой Азии. И вот этот поворот не может осуществляться только на уровне транспортных артерий, но тем не менее, артерии — это самое главное. Они должны начать это, вокруг них должна возникнуть новая инфраструктура, логистические связи и новые ориентации», — заявил Кургинян.

Более того, он подчеркнул, что президент в своем выступлении сказал нечто большее. В частности, о том, что и финансовая система страны также будет перестроена под это дело. А это означается в переводе на более гуманитарный язык, что Россия фактически проблематизирует доллар как мировую валюту и хочет существовать в национальных валютах вместе с Азией.

«Если Азия вместе с Россией начнут перестраивать под национальные валюты и все прочее, то рухнет вся существующая финансовая система. Это даже нельзя описать масштаб этого обрушения. Американская система держится на том, что они печатают доллар, на эти доллары они строят авианосцы, а тем, кому не нравятся доллары они посылают авианосцы… Если эта система рухнет, Соединенные Штаты перейдут даже не на второе место в мире», — продолжил эксперт.

По его словам, США рухнут на третье-четвертое место. И это при том, что американский народ чрезмерно перекормлен, а посему неизвестно, что с ним будет в этой ситуации падения. Поэтому, если Россия хотя бы на 20-30% сдвинется в сторону от долларовой систему туда, куда сказал президент, то это будет мощённый мировой экономико-финансовый удар.