Запорожье, Украина, , 07:53 — REGNUM У Запорожской области только одно будущее — она должна войти в состав Российской Федерации. Об этом 24 мая заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов добавил, что региону не нужны «серые» зоны и он не станет народной республикой по примеру Донбасса.

«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи», — пояснил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что петербургские специалисты будут направлены в Мариуполь для помощи в восстановлении Октябрьского района этого города ДНР, сильно пострадавшего в ходе освобождения от вооруженных формирований киевского режима.