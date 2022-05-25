Астана, 25 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Строительство первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане лучше всего будет разместить возле озера Балхаш. Об этом журналистам заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

Gentechno.co.kr АЭС

«Данный район давно изучали, ещё с советских времён. По точке размещения и технологии пока ещё конкретики нет», — сказал глава ведомства.

Ранее в Алма-Ате на круглом столе по обсуждению экономических аспектов строительства АЭС гендиректор предприятия «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин сообщил, что ввести в эксплуатацию первую АЭС можно будет в 2035 году.

Напомним, в феврале министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что строительство атомной электростанции (АЭС) является самым перспективным решением из-за возможного дефицита электроэнергии в республике в будущем.