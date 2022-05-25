Тбилиси, 25 мая, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Национальная валюта Грузии, лари, несколько укрепился по отношению к доллару, сообщает 24 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинский лари Иван Шилов ИА REGNUM

В течение последнего месяца лари возвратился к допандемическому уровню, но не в результате продуманной экономической политики правительства. Главным фактором стабилизации национальной валюты по-прежнему остаются российские граждане. После начала специальной военной операции на Украине и массовой миграции российских граждан в Грузию начал поступать приток иностранной валюты. Люди из России, спасающиеся от санкций, тратят в Грузии большие суммы денег, параллельно с этим переводы из России рекордно увеличиваются.

24 мая в конце дня состоялся первый валютный аукцион 2022 года. Национальный банк купил $ 10 миллионов долларов по новому курсу. Это первый случай с июня 2019 года, когда Национальный банк приобрел доллары. Средний курс на торгах составил 2.8689 лари за доллар.