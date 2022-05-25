Абу-Даби, , 07:47 — REGNUM Первый для страны случай заболевания обезьяньей оспой среди людей выявлен в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 24 мая сообщило государственное информационное агентство WAM.

ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

ОАЭ также стало первым арабским государством, где зарегистрирован пациент с указанной инфекцией. Заболевание подтверждено у 29-летней женщины, прибывшей в Эмираты с территории одной из стран Западной Африки.

Власти пытаются отследить лиц, с которыми недавно контактировала пациентка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая первые случаи заболевания оспой обезьян среди людей зафиксированы в Чехии и Словении.

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