Абу-Даби, 25 мая, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Первый для страны случай заболевания обезьяньей оспой среди людей выявлен в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 24 мая сообщило государственное информационное агентство WAM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

ОАЭ также стало первым арабским государством, где зарегистрирован пациент с указанной инфекцией. Заболевание подтверждено у 29-летней женщины, прибывшей в Эмираты с территории одной из стран Западной Африки.

Власти пытаются отследить лиц, с которыми недавно контактировала пациентка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая первые случаи заболевания оспой обезьян среди людей зафиксированы в Чехии и Словении.