Нью-Дели, , 07:44 — REGNUM Власти Индии рассматривают возможность ограничения экспорта сахара, чтобы сдержать рост цен на продукт на внутреннем рынке, сообщает агентство Reuters.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, индийские власти могут ввести ограничение на экспорт сахара объемом 10 млн тонн. Ранее подобные меры в Индии предпринимались шесть лет назад. Таким образом, власти намерены сдержать резкий рост цен на продукт внутри страны.

При этом ранее индийские власти отмечали, что в период с сентября 2021 года по май 2022 года Индия экспортировала 7,5 млн тонн сахара в другие государства. Основными покупателями индийского сахара в настоящее время являются Индонезия, Афганистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзия, ОАЭ и страны Африки.