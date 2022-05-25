Нью-Дели, 25 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Власти Индии рассматривают возможность ограничения экспорта сахара, чтобы сдержать рост цен на продукт на внутреннем рынке, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

По его данным, индийские власти могут ввести ограничение на экспорт сахара объемом 10 млн тонн. Ранее подобные меры в Индии предпринимались шесть лет назад. Таким образом, власти намерены сдержать резкий рост цен на продукт внутри страны.

При этом ранее индийские власти отмечали, что в период с сентября 2021 года по май 2022 года Индия экспортировала 7,5 млн тонн сахара в другие государства. Основными покупателями индийского сахара в настоящее время являются Индонезия, Афганистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзия, ОАЭ и страны Африки.