Екатеринбург, 25 мая 2022, 07:52 — REGNUM В Екатеринбург из Литвы ввезли заражённые вирусом цветы. Об этом журналистам сообщили в свердловском Управлении Россельхознадзора.
На 92 730 живых цветах и декоративной зелени специалисты обнаружили карантинный объект — западный цветочный трипс. Заражённые цветы доставили в аэропорт «Кольцово» 20 мая.
В отношении организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание о необходимости устранения нарушений.