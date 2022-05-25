Екатеринбург, 25 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Екатеринбург из Литвы ввезли заражённые вирусом цветы. Об этом журналистам сообщили в свердловском Управлении Россельхознадзора.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

На 92 730 живых цветах и декоративной зелени специалисты обнаружили карантинный объект — западный цветочный трипс. Заражённые цветы доставили в аэропорт «Кольцово» 20 мая.

В отношении организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание о необходимости устранения нарушений.