Чита, 25 мая, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 25 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 723 (+25 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 165 799 пациентов (+9 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет 2675 человек (0 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 26 человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), трое (0 за сутки) подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 341 забайкалец скончался от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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