Москва, 25 мая 2022, 07:40 — REGNUM Франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG) не стала продлевать американская компания Nike, специализацией которой является выпуск спортивной обуви и одежды. Об этом 24 мая сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам.

Подошва обуви Nike
Подошва обуви Nike

Причиной такого решения стало отсутствие возможности «в обозримом будущем» доставлять продукцию в Россию.

«По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — сказано в письме Смыкова.

Как указал Смыков, спустя десять лет сотрудничества с Nike компания IRG, которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера, оказалась в ситуации, при которой «бизнес не может существовать».

Информацию о приостановке поставок товаров Nike в Россию подтвердила изданию PR-директор IRG Людмила Семушина, отказавшись комментировать отношения франчайзи с Nike, указывает издание.

При этом уточняется, что поклонникам бренда Nike продукция компании будет доступна в мультибрендовых магазинах.

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