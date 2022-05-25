Москва, , 07:40 — REGNUM Франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG) не стала продлевать американская компания Nike, специализацией которой является выпуск спортивной обуви и одежды. Об этом 24 мая сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам.

Подошва обуви Nike

Причиной такого решения стало отсутствие возможности «в обозримом будущем» доставлять продукцию в Россию.

«По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — сказано в письме Смыкова.

Как указал Смыков, спустя десять лет сотрудничества с Nike компания IRG, которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера, оказалась в ситуации, при которой «бизнес не может существовать».

Информацию о приостановке поставок товаров Nike в Россию подтвердила изданию PR-директор IRG Людмила Семушина, отказавшись комментировать отношения франчайзи с Nike, указывает издание.

При этом уточняется, что поклонникам бренда Nike продукция компании будет доступна в мультибрендовых магазинах.

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