Медногорск, Оренбургская область, 25 мая, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области работники Медногорского медно-серного комбината заявили, что их увольняют и отстраняют от работы посоле того, как они обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой инициировать проверку на предприятии. Под карательную меру попали те, кто вошёл в инициативную группу. Об этом сообщает портал orengrad.ru.

Ian Burt Увольнение

Инициативная группа появилась в 2021 году после гибели 24-летнего загрузчика шахты. На мужчину обрушился флю­совый бункер загрузки шахтных печей. Рабочие сплотились в группу и стали требовать изменения условия труда на комбинате, указывая на то, что устаревшее оборудование нуждается в модернизации.

В мае 2022 года активисты обратились к Владимиру Путину, попросив инициировать проверку на предприятии. На обращение последовала реакция главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он потребовал от регионального управления отчёта о ходе расследования по факту гибели рабочего.

По данным СМИ, ранее рабочие подавали иск с требованием возместить ущерб за сокращенные премии и обвиняли руководство в дискриминации. Однако Медногорский городской суд исковое заявление не удовлетворил.