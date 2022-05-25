Арамиль, Свердловская область, 25 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. На перегоне между станциями Арамиль и Седельниково Свердловской области задержали 16-летнего подростка. Уралец ехал на крыше поезда, сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вагон поезда. РЖД

Свердловчанин зацепился за один из вагонов поезда, стоящего на перегоне. Благодаря бдительности граждан подростку удалось проехать на вагоне только несколько сотен метров.

По словам свердловчанина, экстремальную поездку он выбрал из любопытства, а на железнодорожный перегон пришёл после школы. Подростка привлекли к административной ответственности. Кроме того, правоохранители провели с ним беседу.