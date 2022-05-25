Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM Жителей Среднего Урала предупредили о грозе и сильном ветре. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 25 мая, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Свердловской области.

Гроза 73.mchs.gov.ru

В ведомстве выпустили штормовое предупреждение о ветре с порывами до 18 метров в секунду. Местных жителей просят быть максимально бдительными и осторожными. Горожанам напомнили о том, что во время действия штормового предупреждения лучше не выходить из дома.

Если вы оказались на улице во время непогоды, следует держаться подальше от домов, не оставлять автомобили рядом с деревьями. При грозе необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Также следует выключить все электроприборы.