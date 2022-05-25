Сеул, 25 мая 2022, 07:31 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал укрепить оборону республики при сотрудничестве с США, а также усилить сдерживание КНДР в ответ на очередные северокорейские ракетные испытания. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль
Верховная прокуратура Республики Корея

Глава государства созвал Совет национальной безопасности в связи с пуском ракет Северной Кореей и выслушал доклад о действиях Пхеньяна, а также о готовности войск Южной Кореи к отражению шагов противника.

Кроме того, Юн Сок Ёль в ходе мероприятия призвал расширить взаимодействие с другими странами по вопросу введения новых международных санкций против северокорейской стороны, в том числе и через Совет Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР запустила в сторону Японского моря три баллистические ракеты. В ответ на эти испытания Южная Корея произвела запуск двух своих ракет.

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