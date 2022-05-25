Сеул, , 07:31 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал укрепить оборону республики при сотрудничестве с США, а также усилить сдерживание КНДР в ответ на очередные северокорейские ракетные испытания. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

Глава государства созвал Совет национальной безопасности в связи с пуском ракет Северной Кореей и выслушал доклад о действиях Пхеньяна, а также о готовности войск Южной Кореи к отражению шагов противника.

Кроме того, Юн Сок Ёль в ходе мероприятия призвал расширить взаимодействие с другими странами по вопросу введения новых международных санкций против северокорейской стороны, в том числе и через Совет Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР запустила в сторону Японского моря три баллистические ракеты. В ответ на эти испытания Южная Корея произвела запуск двух своих ракет.

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