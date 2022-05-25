Куала-Лумпур, 25 мая, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 647 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 1918 носителей SARS-CoV-2. При этом 22 заболевших прибыли из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 494 782 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время на территории королевства числится 24 940 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 32 пациента помещены в отделения реанимации, из них 19 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 25 мая в Малайзии полностью выздоровели и выписались из медучреждений 4 434 195 пациентов.