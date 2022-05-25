Благовещенск, , 07:23 — REGNUM В Приамурье с начала особого пожароопасного периода составлено уже 1526 протоколов об административной ответственности за нарушения пожарной безопасности. Сумма штрафов превысила 4,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в областном управлении МЧС.

Штраф Uriston.com

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Только за последние сутки сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России совместно с другими надзорными органами провели 235 профилактических рейдов и составили 26 протоколов.

Три раза за прошедшие 24 часа пришлось тушить возгорания сухой растительности. Всего с начала года подобных пожаров было ликвидировано более 640.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим введён на территории Республики Крым.