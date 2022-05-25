Орск, Оренбургская область, , 07:20 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области ввели режим повышенной готовности. Причиной стала аварийная дорога. Об этом сообщает портал ural56.ru.

Дороги Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, качество асфальтового покрытия на улице Новосибирской создает угрозу безопасности населения.

Введение спецрежима позволяет обойти конкурсные процедуры и заключить муниципальный контракт на ремонт аварийной дороги с единственным поставщиком. Таким образом экономится время.

Стоит отметить, улица Новосибирская уже давно нуждается в ремонте. В 2021 году магистраль включили в список объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».