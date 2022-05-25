Орск, Оренбургская область, 25 мая, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области ввели режим повышенной готовности. Причиной стала аварийная дорога. Об этом сообщает портал ural56.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, качество асфальтового покрытия на улице Новосибирской создает угрозу безопасности населения.

Введение спецрежима позволяет обойти конкурсные процедуры и заключить муниципальный контракт на ремонт аварийной дороги с единственным поставщиком. Таким образом экономится время.

Стоит отметить, улица Новосибирская уже давно нуждается в ремонте. В 2021 году магистраль включили в список объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».