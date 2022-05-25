Тегеран, , 08:08 — REGNUM 24 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафар на встрече с турецким представителем Фаруком Каймакджи подчеркнул важность укрепления двустороннего и регионального сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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На встрече в кулуарах Конференции заместителей министров иностранных дел ОЭС Мехди Сафар и Фарук Каймакджи обменялись мнениями по расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Заместитель министра иностранных дел упомянул об увеличении объема двусторонней торговли Ирана и Турции в текущем году, подчеркнув важность дальнейшего расширения двустороннего и регионального сотрудничества, особенно в области науки и современных технологий.

Заместитель министра иностранных дел Турции также заявил, что его страна полностью готова к сотрудничеству в рамках региональных организаций, включая ОЭС.

Обе стороны сослались на экологические изменения, проблемы сквозняков и пыли, а также на необходимость сотрудничества между странами региона для решения актуальных вопросов.