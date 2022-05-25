Санкт-Петербург, , 07:15 — REGNUM Петербургские специалисты будут направлены в Мариуполь для помощи в восстановлении Октябрьского района этого города ДНР, сильно пострадавшего в ходе освобождения от вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов Gov.spb.ru

«Наши специалисты, инженеры, строители, логисты помогут в восстановлении Октябрьского района Мариуполя. Уже начали взаимодействие в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования», — уточнил губернатор.

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Напомним, 24 мая стало известно о том, что Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами. Соответствующий договор будет подготовлен в кратчайшие сроки. Не дожидаясь этого, власти Северной столицы приступили к практическим шагам в направлении помощи городу на Азовском море.

«Формируются команды профильных специалистов. В ближайшее время готовимся приступить к конкретным действиям», — добавил губернатор Петербурга на своей странице в соцсети.