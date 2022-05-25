Тегеран, , 08:24 — REGNUM 24 мая министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел отдельные телефонные переговоры со своими коллегами из Сирии, Ирака и Кувейта по проблеме опустынивания. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Опустынивание

Амир Абдоллахиан указал на деликатность и актуальность решения проблемы опустынивания в разных странах, которая нарушает обычную жизнь людей и даже угрожает жизни.

Министр иностранных дел Ирана и его коллеги достигли соглашения о создании группы технической делегации, состоящей из представителей организации по охране окружающей среды, министерства иностранных дел и других заинтересованных организаций трех стран, подчеркивая настоятельную необходимость проведения полевых исследований, обмена мнениями и сотрудничества для скорейшего решения серьезной проблемы.

Амир Абдоллахиан ранее также беседовал со своим турецким коллегой по этому вопросу и выразил свое согласие на активное сотрудничество для решения данной проблемы.